"Há um veto da burguesia à candidatura Lula", diz Rui Costa Pimenta

247 – O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, avaliou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, a dificuldade do Partido dos Trabalhadores em consolidar suas alianças. "Há um veto da burguesia à candidatura Lula", afirmou. "Isso explica a não entrada do PSB na federação. Se ficar só PT e PCdoB, é o mesmo quadro da eleição passada".

Rui também falou sobre a guerra e a deterioração das democracias ocidentais. "Já não é mais possível contornar a crise capitalista e as democracias liberais estão se dissolvendo", afirmou. "Não caminhamos para uma etapa de estabilidade, mas sim de instabilidade", pontuou.

Ele também afirmou que Lula, se eleito, terá que intervir com força na política de preços de combustíveis no Brasil. "A Petrobrás é um abacaxi que o governo terá que descascar", afirma. "Corremos o risco de ter uma inflação argentina no Brasil."

