"Há uma competição na mídia para ver quem agride mais o presidente Lula", diz Fernando Horta

247 – Em entrevista à TV 247, o historiador Fernando Horta analisou as repercussões da entrevista do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à imprensa internacional, na qual comparou a ação de Israel em Gaza ao massacre de Hitler contra judeus. Para Horta, a fala de Lula "destampou o bueiro" e expôs a hipocrisia da mídia brasileira, que se uniu em um coro de ataques ao presidente.

"Bastou uma fala do presidente Lula para mostrar a violência da mídia brasileira", afirmou Horta. "Há uma competição na mídia para ver quem agride mais o presidente Lula". Segundo o historiador, a mídia brasileira se recusa a reconhecer a legitimidade de críticas a Israel e se coloca como "porta-voz dos interesses do Estado sionista".

Horta destacou que Lula prestou "um enorme serviço para a humanidade" ao comparar a situação em Gaza ao Holocausto. "Ele disse o que Biden gostaria de dizer, mas não podia", disse o historiador. "Lula olhou para Netanyahu e disse 'o rei está nu'".

O historiador também criticou a postura de setores da esquerda que se distanciaram de Lula após a entrevista. "É preciso ter a coragem de defender o que é certo, mesmo que isso signifique ir contra a corrente", afirmou. "Lula está certo em defender o povo palestino e em denunciar o massacre que está acontecendo em Gaza". Assista:

