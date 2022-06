Haddad: “milícia é a maior ameaça que São Paulo enfrenta hoje”

Apoie o 247

247 - A milícia é o maior problema a ser enfrentado pelo Estado de São Paulo atualmente, avaliou assertivamente o ex-ministro e ex-prefeito Fernando Haddad, pré-candidato do PT ao governo do Estado, em entrevista à TV 247 na noite desta sexta-feira (17). “A milícia na minha opinião é a maior ameaça que São Paulo enfrenta hoje. Eu não tenho dúvida do que estou falando”, ressaltou.

Haddad contou que seu plano de governo está sendo elaborado com a participação de policiais civis e militares: “Estamos produzindo um plano de metas que interessa à maior parte das corporações, com dois objetivos: redução de criminalidade de um lado e aumento da resolutividade dos crimes de outro. Quer ainda vincular esse plano de metas com três elementos de valorização do profissional da segurança: carreira, formação continuada e investimento em segurança e tecnologia”.

“Eu estou muito preocupado com as milícias porque o bolsonarismo em São Paulo... suponha que os tucanos já não estão conseguindo refrear a chegada das milícias, mas estão tentando. O bolsonarismo é o contrário, vai promover a chegada [das milícias]. Se o bolsonarismo entra em São Paulo, mudou o quadro, você não vai ter uma situação sequer controlada. E o que vejo, infelizmente, é o candidato do Bolsonaro, por opção pessoal, ceder a todos os caprichos do Bolsonaro”, afirmou, em referência ao ex-ministro e pré-candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos).

“A milícia na minha opinião é a maior ameaça que São Paulo enfrenta hoje. A maior ameaça, com toda certeza. Você tem repercussão inclusive na gestão do Estado, onde entram as milícias. Veja o Rio de Janeiro a situação a que chegou, você não tem mais comando estatal. E aqui já tem práticas que se assemelham à situação do Rio, embora estejamos distantes. A chegada do bolsonarismo no Estado representa a maior ameaça que esse Estado já enfrentou. Eu não tenho dúvida do que estou falando”, reforçou, assertivo.

