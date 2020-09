Helena Chagas: Lava Jato denuncia Lula para tentar dizer que está viva

“Ela abriu a gavetinha dela, pegou lá tudo quanto é denúncia, tudo quanto é elemento com o que ela não tinha feito nada até hoje, e resolveu colocar isso para rodar”, analisou a jornalista Helena Chagas na TV 247 sobre a última denúncia da força-tarefa contra o ex-presidente Lula. Assista edit

247 - A jornalista Helena Chagas comentou na TV 247 a nova denúncia inventada pela Lava Jato contra o ex-presidente Lula que, em sua avaliação, é uma tentativa de mostrar que a força-tarefa ainda respira e que ainda pode render frutos, mesmo tendo seus métodos desmoralizados perante a Justiça.

Segundo a jornalista, a nova ofensiva da Lava Jato nada mais é do que uma reação às pressões que vem sofrendo. “Me parece que a Lava Jato está nessa situação em que ela está se sentindo acuada porque ela está tendo os métodos e várias das decisões do juiz Moro e vários dos atos da própria força-tarefa e dos procuradores como o Dallagnol, ela está tendo tudo isso questionado e muitas vezes revisto pela Justiça, então a Lava Jato está sendo enquadrada, e ela está reagindo a isso lutando, parece que ela está presa em uma rede chutando e chutando canela tentando ali mostrar que ela está viva, só que ela é um animal acuado. Então ela abriu a gavetinha dela, pegou lá tudo quanto é denúncia, tudo quanto é elemento com o que ela não tinha feito nada até hoje, nem operação e nem denúncia por falta de consistência, e ela resolveu colocar isso para rodar. Todo dia aparece uma operação contra algum político por caixa 2”.

