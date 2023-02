"Imprensa econômica tem submissão quase sexual ao presidente do Banco Central", diz Mario Vitor Santos

Jornalista criticou postura dos entrevistadores do Roda Viva diante do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto: “ele passou impune, e não poderia edit

247 - Em participação na TV 247, o jornalista Mario Vitor Santos criticou a postura dos entrevistadores do Roda Viva diante do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que participou do programa na segunda-feira (13).

Mario Vitor citou seu artigo publicado pelo 247 sobre a entrevista e explicou por que a classifica como “pornográfica”: “escrevi um artigo em protesto contra esse tipo de entrevista que acaba sendo um jogo de cartas marcadas. Eu ia usar um termo mais grave do que ‘pornográfico’ mas achei bom ficar com uma espécie de caminho do meio. Eu acho que foi uma operação de quase submissão sexual ao Roberto Campos Neto desde o início, desde a pauta, desde a formação da bancada. Não percebi ali nenhum entrevistador que tivesse uma posição oposta à do Campos Neto”.

O jornalista avaliou que o economista bolsonarista passou “impune” da sabatina e não precisou responder a perguntas cruciais para o momento do país, “a ponto de ninguém fazer uma pergunta sobre o por que o Brasil tem as maiores taxas de juros reais do mundo. Ele saiu sem ter que responder a essa pergunta. Ninguém perguntou qual a justificativa teórica, política, metodológica, financeira que sustenta essa taxa de juros cobrada pelo BC”.

“E era evidentemente um sujeito mal preparado, nervoso, desinformado a respeito da maneira como conduzir uma entrevista dessas. Não poderia passar impune”, avaliou Mario Vitor Santos.

