"Insegurança de Bolsonaro é eleitoral, não propriamente sexual", diz Gustavo Conde

247 – O linguista Gustavo Conde afirmou no programa Poder e Linguagem, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que "a insegurança de Bolsonaro é eleitoral, não propriamente sexual." Isso porque, segundo Conde, "ele sabe que vai perder a eleição".

Conde se referia à humilhação internacional do Brasil promovida por Jair Bolsonaro, que usou a data do bicentenário da independência para exaltar o próprio pênis . "Isso só confirma, mais uma vez, a sua masculinidade frágil". Conde disse ainda que o 7 de setembro marca o fim de Bolsonaro e pode abrir caminho para a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno.

