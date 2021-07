Ivan Valente sobre voto impresso: Bolsonaro quer a 'invasão do Capitólio'

“Inventaram dois ou três ‘especialistas’ para dizer que era inseguro o sistema, mas nós sabemos o que Bolsonaro quer com isso: é a invasão do Capitólio - ou seja, armar as milícias para não perder a eleição de jeito nenhum”, disse o deputado Ivan Valente à TV 247. Assista edit

247 - O deputado federal Ivan Valente (PSOL-SP), em entrevista à TV 247, afirmou que, com a pauta do voto impresso nas eleições de 2022, Jair Bolsonaro quer um “golpe militar para adiar as eleições”. O parlamentar ainda afirmou que a base governista também deu um “golpe” ao adiar a votação do assunto na Câmara dos Deputados sabendo que iria perder.

Valente foi um dos deputados que entraram com pedido para que a comissão fosse retomada no mesmo dia, na sexta-feira, 16, mas não conseguiu. A votação foi remarcada para depois do recesso parlamentar, em 5 de agosto.

Urna eletrônica x voto impresso

O deputado defendeu que “a urna eletrônica nunca deu problema nenhum. São 26 anos [de funcionamento]”. E ainda reforçou que o modelo proposto pelos aliados de Jair Bolsonaro “era uma insanidade”.

Segundo ele, com voto impresso “vai ter roubo” de diversos tipos. “Isso sim que é violação do voto”, argumentou, destacando que, por outro lado, as urnas são “invioláveis porque elas não estão ligadas à internet”.

“Invasão do Capitólio”

O deputado do PSOL ainda destacou o caráter golpista da proposta. Segundo ele, a pauta de Bolsonaro “veio direto dos invasores do Capitólio”. Em janeiro deste ano, após Donald Trump perder as eleições nos Estados Unidos, apoiadores do ex-presidente invadiram o Capitólio alegando fraude eleitoral a favor do atual presidente, Joe Biden.

“Inventaram dois ou três ‘especialistas’ para dizer que era inseguro o sistema, mas nós sabemos o que Bolsonaro quer com isso: é a invasão do Capitólio - ou seja, armar as milícias para não perder a eleição de jeito nenhum”, destacou.

