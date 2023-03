Ive Brussel: ‘Se Nikolas Ferreira não for punido, vai passar quatro anos cometendo crimes’

Apoie o 247

247 - Influenciadora digital e uma das mentes mais ativas contra o bolsonarismo nas redes sociais, Ive Brussel participou do Giro das Onze, da TV 247. Para ela, o deputado mineiro Nikolas Ferreira (PL-MG) não pode ser tratado como um “moleque” quando comete crimes no exercício do mandato.

O parlamentar usou a tribuna da Câmara dos Deputados no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, para fazer um discurso transfóbico.

“Temos que expor esse tipo de comportamento de ódio. Nikolas Ferreira é expoente da extrema direita que no mundo inteiro se fez na política com os discursos de pautas morais, com questões ligadas a gênero, religião e família. Não tem um projeto de poder político. Não tem projeto de desenvolvimento de país. Nada”, destaca a influenciadora.

Para ela, Nikolas Ferreira “é um verdadeiro animador de plateia”. “Se esse cara não for punido, não sofrer algum tipo de punição logo no começo, vai passar os quatro anos fazendo esse papel que ele se presta”, defende.

Sobre o caso das joias sauditas, Ive afirmou que o “foco desse escândalo absurdo da tentativa de Bolsonaro, líder da organização criminosa, é saber se foi recebimento de propina”. Para ela, não tem como bater o martelo, “apesar de todo o contexto que nos leva a crer que foi isso”.

