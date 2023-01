Jean Goldenbaum adverte os golpistas presos: ‘podem ser processados por banalizar holocausto”

Apoie o 247

247 - Jean Goldenbaum, professor da Universidade de Música de Hanôver, Alemanha, e membro fundador do ‘Observatório Judaico dos Direitos Humanos do Brasil’ e fundador do coletivo ‘Judias e judeus com Lula’, participou do programa Giro das Onze, da TV 247.

Jean rebateu às declarações de bolsonaristas presos pela polícia em Brasília depois dos ataques terroristas contra as sedes dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro, que compararam a detenção na capital federal com os campos de concentração do holocausto na Segunda Guerra Mundial, quando nazistas, liderados por Adolf Hitler, assassinaram mais de seis milhões de judeus, além de adversários políticos, negros, homossexuais, pessoas com deficiência, comunistas e outras minorias.

“As pessoas que cometeram o crime de invadir a sede dos três poderes brasileiros, depredar tudo, atentaram contra a Constituição, a democracia e o Estado de Direito estão presas e acham que foram injustiçados e acham que estão em algum lugar que se equipararia aos horrores do holocausto. Isso também é crime”, disse ele.

Segundo ele, essas declarações representam a banalização do holocausto e “pode haver a possibilidade de processo contra pessoas que banalizam o holocausto”.

