João Pacífico: apoio Lula e a tributação de grandes fortunas

Apoie o 247

ICL

247 – O empresário João Pacífico, que criou o grupo Gaia e estruturou operações financeiras de grande impacto social, como o apoio ao MST, explicou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV, por que doou suas empresas para uma ONG, que seguirá administrando seus negócios. "O vício do dinheiro é surreal. Todos devem questionar o que é suficiente. Assim como a renda mínima é necessária, um máximo também é", disse ele. "A ganância não é o único caminho", pontuou.

Apoiador do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno, Pacífico afirmou que irá se dedicar a ações de retorno social. "É possível usar instrumentos do mercado financeiro para ações de impacto real", disse ele.

Na sua opinião, o próximo governo terá mesmo que tributar o andar de cima e o sistema financeiro para colocar os pobres no orçamento. "É preciso ter um teto nas taxas de juros, uma lei da usura", disse ele. "Sou favorável à tributação de grandes fortunas – e ela deve ser cada vez mais progressiva", acrescentou.

Pacífico disse ainda que Jair Bolsonaro representa a necropolítica e que Lula trouxe os melhores resultados da nossa história. Questionado sobre o apoio de seus pares a Bolsonaro, ele explicou. "A Faria Lima é pautada pela ganância e pelo interesse individual. Os pobres não são vistos como pessoas por muitos da Faria Lima", afirmou.

Pacífico disse ainda que a briga da reforma tributária deve ser comprada no início do governo, quando a correlação de forças é mais favorável.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.