José Guimarães defende diálogo amplo na Câmara

Líder do governo na Câmara avalia que reconstrução do País passa pelo diálogo com todos os deputados edit

247 - O deputado federal José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara, defendeu em entrevista à TV 247 as articulações com deputados que formam a maioria na Casa e afirmou que isso não significa abrir mão da agenda do governo do presidente Lula.

José Guimarães afirmou que ele e o presidente Lula se esforçam para "recompor a relação institucional" com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Em relação a Lira, José Guimarães afirmou que existe uma "relação de parceria" e defendeu ser necessário dialogar também com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para solucionar eventuais crises.

Segundo o deputado, é necessário dialogar até com os bolsonaristas para garantir a aprovação de matérias de interesse do governo. "O papel é dar governabilidade, ajudando o governo a governar bem e respeitando as Casas. Não tem reconstrução sem o Parlamento mostrando nome dele, com gente de direita e de esquerda. DIalogo até com os bolsonaristas aqui dentro, porque é necessário".

Assista:

