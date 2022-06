Juliane Furno: ameaça de racionamento de diesel é jogo combinado entre Bolsonaro e o setor privado

Apoie o 247

ICL

247 - As declarações de Jair Bolsonaro sobre o risco de desabastecimento de diesel estão em linha com os interesses das importadoras de derivados de petróleo, apontou a economista Juliane Furno, em entrevista à TV 247.

Segundo ela, a mudança na política de preços da Petrobrás representa uma ameaça a estas empresas, que, por sua vez, exercem uma forte pressão junto ao governo pela manutenção do PPI. “As importadoras estão fazendo pressão combinado com o Bolsonaro para dizer: ‘se mudar a política de preços da Petrobrás, a gente não importa mais derivados, principalmente o diesel’”, disse.

“As importadoras de petróleo não vão seguir importando diesel do mercado internacional, pagado o preço elevado e tendo que vender esse diesel por preços amortecidos. De fato, não faz sentido que elas comprem a 100 e vendam a 80. Não é possível que a Petrobrás mude a política de preços com essa estrutura de importadoras, mas eles não nos contam que nós não precisaríamos ter essas importadoras. Durante toda a história da Petrobrás até 2019, sempre que a demanda por petróleo foi maior do que a produção e a capacidade de refino, foi a Petrobrás que importou combustível de fora”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE