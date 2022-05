Juliane Furno: Bolsonaro apequena a Petrobrás, que poderia ser amortecedor da crise

Apoie o 247

247 - A economista Juliane Furno, em entrevista à TV 247, defendeu que a Petrobrás retome o protagonismo na economia brasileira, gerando empregos e mobilizando a estrutura produtiva do País.

Para isso, afirmou ela, é necessário ter o olhar estratégico, que o governo Jair Bolsonaro não possui.

"Está na hora de rever o papel que a Petrobrás tem executado na política nacional, à luz do que ela foi no período em que muito se dizia que ela estava quebrada, aparelhada, mas que foi a geração e fortalecimento de uma cadeia de suprimento nacional, com geração de emprego direto e indireto e a mobilização de uma estrutura produtiva, que foi destruída por uma ação criminosa da Lava Jato com fortes vínculos com o imperialismo que ataca sobretudo um setor que o Brasil lograva competitividade internacional, que era a construção pesada", disse.

"Está na hora, portanto, de olhar para esse setor com o devido caráter estratégico que ele tem na soberania e no desenvolvimento econômico nacional. Infelizmente o Bolsonaro apequena essa grande empresa que poderia ser um grande amortecedor das crises econômicas e que hoje é a grande contribuinte, principalmente, na inflação", completou.

