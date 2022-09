Juliane Furno: Meirelles vai disputar o adestramento do governo Lula, mas nós também iremos jogar

Apoie o 247

247 - A economista Juliane Furno, em entrevista à TV 247, afirmou que o ex-ministro Henrique Meirelles, homem ligado ao capital financeiro que recentemente declarou apoio ao ex-presidente Lula (PT) contra Jair Bolsonaro (PL) na eleição presidencial, vai tentar adestrar o governo do petista.

No entanto, ela destacou que é papel do campo popular “garantir que o nosso lado também jogue”, defendendo as pautas progressistas de Lula.

“É claro que eles vão disputar o adestramento do presidente Lula para que ele mantenha a ortodoxia e os pilares fundamentais da política econômica liberal. Eles estão cumprindo o papel deles. Qual é o papel do Meirelles? Estar melhor posicionado e incidindo nesse conflito de classes”, afirmou a economista.

“O que é que a gente tem que fazer? Garantir que o nosso lado também jogue, e jogue bem jogado. Isso significa que vamos precisar defender muito as propostas progressistas do Lula”, continuou.

