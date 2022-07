Juliane Furno: PEC do estado de emergência atende à pauta da oposição. O que tem que ser questionado é por que ela só veio agora

Economista avalia que oposição fez bem ao votar pela PEC do estado de emergência, mas defendeu ser preciso "colocar na responsabilidade do Bolsonaro porque ela só veio agora" edit

247 - A economista Juliane Furno avaliou que os senadores da oposição fizeram bem ao votar favoravelmente à PEC do estado de emergência, que cria a excepcionalidade para ampliar benefícios como o Auxílio Brasil e instituir o vale-caminhoneiro, medidas que refletem os anseios da população fortemente afetada pela redução do poder de compra.

No entanto, criticou ela, os parlamentares devem se perguntar o motivo de a PEC só ter vindo agora, a três meses das eleições. Segundo ela, é inegável que, do ponto de vista político, são duas medidas eleitoreiras e que "podem engordar o potencial eleitoral do Bolsonaro".

"Já do ponto de vista econômico, a PEC é a concretização dos anseios da oposição. Eles fizeram muito bem em votar favoravelmente. O voto favorável deve ser e já está sendo seguido de disputa política para colocar na responsabilidade do Bolsonaro porque ela só veio agora", disse.

"O nosso papel e da oposição é mostrar que não há limite de gastos quando se trata de fome".

