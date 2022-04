Juliane Furno sobre proposta de PT e PSol de revogar reforma trabalhista: “pauta muito corajosa”

Apoie o 247

247 - A economista Juliane Furno, em entrevista à TV 247, saudou a iniciativa do PT de se comprometer a revogar a reforma trabalhista de Michel Temer. A medida consta na lista de pontos acordados entre o PT e o PSol, que praticamente selou o apoio do último à candidatura do ex-presidente Lula.

Segundo ela, a coligação do PT com o PSol é um indicativo de que, apesar dos discursos de mediação com o centro, um eventual governo Lula estaria comprometido na defesa dos interesses econômicos da população.

“É uma pauta muito corajosa. Fico contente que ela compareça com centralidade num programa de governo. Entendo que essa eleição é muito polarizada, que existe um inimigo principal que é muito forte. Só o fato de ter todo o aparato da presidência, além de uma militância muito representativa coloca Bolsonaro como um candidato importante na disputa”, disse.

“Se a nossa avaliação é que o Bolsonaro, o bolsonarismo e o neofascismo são os nossos inimigos principais e a esquerda brasileira vive um período de refluxo, é necessário fazer uma série de mediações possíveis. Essa eleição não ocorre como gostaríamos, e se processa dentro de uma realidade muito particular. Mais 4 anos de Bolsonaro pode ser a destruição completa do Estado brasileiro. Todas as alianças e mediações são necessárias nesse período. Ainda assim é importante que um tema de tanta relevância tenha aparecido no programa”, disse.

“O Lula, o PT e a coligação com o PSol em torno desses pontos partem de um diagnóstico de que não importa muito as diversas concessões que Lula tem feito nos discursos, o que foi também a prática dos governos do PT”, completou.

