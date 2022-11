Juliano Medeiros: método de Bolsonaro dialoga apenas com o setor mais radicalizado

"Apesar de dúbia, para dialogar com eleitorado radicalizado, não tenho dúvida de que a fala de Bolsonaro também reconheceu resultado da eleição", analisou o presidente do PSOL edit

247 - Em entrevista à TV 247, o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, avaliou as movimentações de Jair Bolsonaro (PL) após a derrota para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmou que a primeira declaração do atual chefe do Executivo pós-eleições causou impacto apenas no eleitorado mais radicalizado.

"A fala de Bolsonaro foi dúbia, até porque ele não vai se indispor com os seus apoiadores. Este movimento (dos bloqueios golpistas em rodovias) é um movimento do setor mais radicalizado do bolsonarismo; não estamos falando das 48 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro no primeiro turno, estamos falando de um pequeno setor ultra radicalizado que acredita em absurdos do tipo 'Alexandre de Moraes acaba de ser preso' ou 'Bolsonaro acaba de decretar estado de sítio'", disse Juliano.

Apesar de avaliar que a fala foi direcionada ao eleitorado bolsonarista mais radicalizado, o presidente nacional do PSOL também enxergou que Bolsonaro reconheceu a derrota: "Então acho que foi uma fala dúbia para ele não se indispor com esse setor mais radicalizado, que é um setor com o qual ele mesmo tem mais identidade. Mas não tenho dúvida de que a fala dele é um reconhecimento do resultado da eleição, ao dizer que vai continuar como presidente da República e depois como cidadão a defender as causas dele, e na sequência o Ciro Nogueira assume o microfone para dizer que a transição começaria assim que o PT indicasse os responsáveis . Bom, a transição está consolidada."

