Latuff: ação da África do Sul sobre o genocídio em Gaza é um marco histórico

247 – Na última quinta-feira 11, o renomado cartunista Carlos Latuff concedeu uma entrevista à jornalista Andrea Trus, na TV 247, onde discutiu a geopolítica atual em torno dos acontecimentos na região de Gaza. Latuff destacou a recente iniciativa da África do Sul sobre o genocídio em Gaza, considerando-a um marco histórico. A entrevista abordou a ação judicial movida pela África do Sul contra Israel, acusando-o de crimes de lesa humanidade e genocídio na Palestina.

O apresentador começou ressaltando a importância da posição da África do Sul e mencionou a relevância do apartheid, conectando-o ao contexto atual em Gaza. Latuff elogiou a postura do presidente Lula em apoiar a ação judicial sul-africana, expressando seu desejo de que o Brasil rompa relações com Israel. A discussão seguiu com Latuff enfatizando a inércia internacional diante do conflito em Gaza, destacando a proteção dada por países como os Estados Unidos a Israel. Ele abordou a influência do lobby pró-Israel nos EUA, mencionando a dificuldade de políticos que se posicionam contra Israel alcançarem sucesso no Congresso americano.

O cartunista ainda citou a recente manifestação de um grupo pacifista em Washington, denunciando a falta de ação e apoio por parte dos senadores dos Estados Unidos. Ele mencionou a chantagem emocional, onde Israel se utiliza da memória do Holocausto para justificar suas ações, mesmo diante das evidências de genocídio em Gaza.

Latuff sublinhou a importância da ação da África do Sul na Corte Internacional de Justiça, reconhecendo-a como um marco histórico. No entanto, expressou a incerteza sobre os resultados práticos, dada a possibilidade de interferência política. A conversa também abordou a complexidade das relações geopolíticas, incluindo a influência do sionismo nos Estados Unidos, com Latuff mencionando casos de políticos que enfrentaram dificuldades devido a posições críticas a Israel. A entrevista encerrou com Latuff refletindo sobre a gravidade da situação em Gaza, apontando para a urgência de deter as ações de Israel. Ele ressaltou que a história julgará os eventos atuais e expressou esperança de que a ação judicial da África do Sul represente um passo significativo na responsabilização de Israel por seus atos. Assista:

