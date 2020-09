Lava Jato é uma milícia judicial, afirma Wadih Damous

247 - O ex-deputado federal e ex-presidente da OAB-RJ Wadih Damous disse à TV 247 que a força-tarefa da Lava Jato, que perseguiu políticos e destruiu a economia brasileira, é uma “milícia judicial”.

Damous explicou que a Lava Jato, sob o pretexto de combater a corrupção, rompeu com o devido processo legal e com o Estado de Direito e passou a agir de maneira ilícita. Assim como acontece com as polícias em relação às milícias, o Estado brasileiro e o regimento jurídico, não conseguindo fazer um combate efetivo contra a corrupção, pariu a força-tarefa da Lava Jato, que extrapolou seus deveres e possibilidades, segundo o ex-parlamentar.

“A Lava Jato é uma milícia judicial. O que ela é? O que ela ostenta? Quais são os fundamentos da Lava Jato? São os mesmos fundamentos simbólicos da milícia. O Estado, o ordenamento jurídico ordinário, as forças policiais constituídas burocráticas não têm condição de enfrentar a criminalidade. No caso da Lava Jato, de combater a corrupção. Então se não vai por bem, vai por mal. Se não dá para fazer o bem utilizando o bem, vamos fazer o bem utilizando o mal. Então a Lava Jato é uma milícia judicial, são os mesmos fundamentos da milícia. Com aquele substrato de erigir a corrupção como mal absoluto, em relação ao qual vale tudo, assim como era a partir de 64 quando contra a chamada subversão valia tudo, matar, torturar, fazer desaparecer. É o mesmo fundamento”, disse o ex-deputado.

Inscreva-se na TV 247 e assista à fala de Wadih Damous na íntegra:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.