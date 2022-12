Leonardo Stoppa: democracia nos foi devolvida com a diplomação de Lula

Jornalista também elogiou o discurso do presidente do TSE: “Moraes foi aplaudido não por estar ao nosso lado, mas por estar do lado certo – o do processo democrático” edit

Apoie o 247

ICL

247 - “Hoje temos aquilo que nos foi tirado lá atrás com o golpe contra a Dilma”, disse o comunicador Leonardo Stoppa em entrevista à TV 247 sobre a diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na última segunda-feira (12).

“A democracia nos foi devolvida não apenas com o fato do Lula ter sido eleito, mas porque o povo teve direito de votar e ter o Lula nas urnas, o que não aconteceu em 2018. Foi um evento histórico. A reentrega da democracia. Nas eleições passadas a democracia nos foi tirada porque o povo não pôde votar em quem queria [Lula]”, complementou o jornalista.

Alexandre de Moraes

Stoppa também comentou o discurso do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, que foi bastante aplaudido durante a cerimônia, sobretudo por assegurar que o TSE vai continuar no encalço daqueles que propagam fake news e tentam manchar a lisura do processo eleitoral brasileiro.

“O presidente do TSE representa algo semelhante àquilo que nós gostamos que é a transparência, democracia, representatividade e a luta contra qualquer tipo de investida em fake news. Moraes foi aplaudido não por estar ao nosso lado, mas por estar do lado certo – o da Constituição e do processo democrático”, finalizou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.