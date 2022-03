Leonel Radde: “eu não menosprezo as ameaças, mas não vamos recuar”

Apoie o 247

247 - O vereador de Porto Alegre e policial civil Leonel Radde (PT-RS) falou, em entrevista à TV 247, sobre as ameaças de morte que sofreu de grupos neonazistas. Radde coordena a Operação Bastardos Inglórios, um canal de denúncias, em parceria com a polícia, que visa identificar e combater a atuação de grupos neonazistas no Rio Grande do Sul.

Ameaças de morte foram feitas também contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS). O PT irá à Justiça por conta das ameaças.

“Precisamos ter um cuidado real, não podemos menosprezar. Tivemos uma reunião com o presidente da Câmara municipal e já dialoguei também com os colegas da Polícia Civil. Estamos tentando organizar, porque eu não menosprezo o potencial desses grupos da extrema-direita, principalmente em ano eleitoral. Tudo indica que teremos uma eleição muito difícil, mas que existe um potencial real de elegermos Lula presidente e Edegar Pretto governador aqui no Rio Grande do Sul”, disse, acrescentando que não vai recuar da atividade política.

