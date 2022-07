Leonel Radde sobre atentados: “Não é questão de não se deixar temer, mas de entender que 2022 é completamente atípico”

Apoie o 247

ICL

247 - O vereador de Porto Alegre e pré-candidato a deputado estadual Leonel Radde (PT) alertou, em entrevista ao Boa Noite 247, para os cuidados que o PT deve ter com a candidatura do ex-presidente Lula à presidência, especialmente depois do atentado ocorrido na Cinelândia (RJ) na noite de quinta-feira (7).

Radde, que também é policial civil, avalia ser um risco alto expor Lula em um ambiente aberto num ato de campanha e observa que vivenciamos um contexto político bastante tenso, rodeado de atentados, como o que ocorrera em Uberlândia (MG) , também na pré-campanha do ex-presidente. Ele também trouxe como exemplo o assassinato do ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe .

“Não é questão de não se deixar temer. Temos que entender que 2022 é completamente atípico”, alerta Radde. Ele ressalta que “o fascista não precisa de organização criminosa”, e que sua maior preocupação é justamente essa, os atos dos chamados ‘lobos solitários’, que agem individualmente, paralelamente aos possíveis atentados planejados de grupos organizados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele acredita que haverá “mais ataques” daqui para a frente e faz uma forte recomendação: não fazer caminhadas, pois é um formato muito difícil de se controlar as pessoas que participam. O vereador defende que o ideal para Lula seja a realização de eventos apenas em ambientes fechados, com revista prévia dos participantes e do ambiente pelas autoridades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE