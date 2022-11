Liana Cirne critica documento de seccionais da OAB: “finalidade é constranger Moraes”

Apoie o 247

247 - A vereadora do Recife Liana Cirne Lins (PT), doutora em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), criticou a ação de dez seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) que pede ao Conselho Federal da OAB intervenha contra a decisão de Alexandre de Moraes que determinou o bloqueio de contas de suspeitos de financiar os atos golpistas promovidos por apoiadores de Jair Bolsonaro.

“Isso me gerou uma profunda indignação. Temos em vários estados do Brasil manifestação de rechaço ao ato dessas dez seccionais. O presidente da OAB de Pernambuco sequer submeteu o tema ao conselho estadual. Ele transformou a sua preferência política e ideológica em uma ação institucional da OAB”, repudiou a jurista em entrevista ao programa Giro das Onze, da TV 247.

Segundo ela, “o documento tem a finalidade de constranger o ministro Alexandre de Moraes”. “A OAB tem como missão institucional a defesa incondicional do Estado Democrático de Direito. O caráter político ideológico golpista dessa petição dirigida ao Conselho Federal da OAB é notório e demonstra isso com a subscrição da OAB de Pernambuco”, reforçou.

Liana lembrou que foi vítima da violência policial durante ato em maio do ano passado. Um policial atingiu o rosto da vereadora com spray de pimenta durante uma tentativa de negociação com policiais do Batalhão de Radiopatrulha, quando houve um protesto contra o governo Jair Bolsonaro, na área central do Recife (PE). No dia do protesto a vereadora caiu no chão. A viatura foi embora do local, sem prestar socorro.

“Eu sou advogada e sofri uma violência física no ano passado. A OAB me desagravou? Não”, disse.

