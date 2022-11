Liana Cirne Lins: denúncia de Caco Barcellos sobre compra de votos traz revelação bombástica de secretária do MS

Vereadora de Recife lembra que a secretária de Sapucaia do Sul (MS) disse na reportagem: “a gente tem que mandar as listas para o MDS” edit

Apoie o 247

ICL

247 - A vereadora de Recife Liana Cirne Lins (PT) afirmou que Lula, ao vencer a eleição presidencial, “ganhou contra toda a máquina de corrupção do governo Bolsonaro”, lembrando da denúncia do jornalista Caco Barcellos, que no Profissão Repórter, mostrou esquema de compra de votos pró-Bolsonaro no município de Coronel Sapucaia (MS).

“A denúncia do Caco Barcellos é muito grave. Não porque mostra um esqueminha numa cidadezinha no interior do Mato Grosso do Sul, que é Coronel Sapucaia. Não é isso. Tem uma frase naqueles 5 minutos que assistimos e que viralizou na internet que é quando a Secretária de Assistência Social do município diz: a gente tem que mandar as listas para o MDS. O que é MDS? Ministério do Desenvolvimento Social, responsável pelo pagamento do Auxílio Brasil e do auxílio emergencial. A frase dela é a mais grave de todas”, afirmou.

“O ministério exigiu, o que pode ter sido uma cobrança generalizada, que houvesse reuniões de campanha na semana anterior à eleição para dizer para as pessoas que elas precisavam votar no 22 [número do PL, de Bolsonaro]. E se elas não assinassem, elas não receberiam o Auxílio Brasil. É muito grave. É caso para prisão de muita gente. É a maior história de crime eleitoral praticada desde a abertura democrática”, destacou.

Golpismo bolsonarista

A vereadora ainda comentou sobre o golpismo bolsonarista. Após Lula vencer a eleição presidencial, apoiadores de Bolsonaro saíram às ruas, bloquearam rodovias e pediram “intervenção federal” contra o resultado das urnas. Falando sobre os bolsonaristas, Cirne comenta que “eles querem intervenção militar, mas só conseguiram virar meme”.

No entanto, aponta que “não podemos dar asa à cobra. Eles são risíveis? São, mas eu me lembro que aqui em Recife, antes do golpe contra a Dilma, tinham três palhaços que ficavam com uma faixa pedindo intervenção militar. E todos achavam que nunca ia dar em nada. Deu no Bolsonaro e no bolsonarismo”.

Ela ainda criticou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que não foi objetiva para desobstruir as rodovias e acabar com os protestos. “Espero que todos esses policiais que cometeram crime de prevaricação sofram processo administrativo e sejam exonerados, começando pela superintendência”, destacou.

“Bolsonaro fala em quatro linhas da constituição. Bolsonaro tem a grande habilidade de criar narrativas para sua horda de fanáticos. Agora diz que é o único que respeita a Constituição e que nenhum dos outros poderes cumpriu. E esses fanáticos acreditam porque para eles os fatos não importam”, continuou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.