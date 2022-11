"Liberais venceram a primeira batalha contra a esquerda com a vitória de Ilan Goldfajn", diz Breno Altman

"Goldfajn é um quadro muito preparado, cheio de qualidades técnicas, mas é um homem do mercado, do neoliberalismo e por isso ele foi escolhido. Ele nunca enganou ninguém”, diz edit

247 - Em entrevista à TV 247, o jornalista Breno Altman disse que a indicação do ex-presidente do Banco Central Ilan Goldfajn para presidir o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) foi uma derrota da esquerda dentro da frente ampla criada para eleger Lula (PT). “Eu não vejo nenhum motivo para comemoração. Foi a primeira batalha importante entre a esquerda e os liberais no interior do futuro governo Lula e, infelizmente, ganharam os liberais”.

Altman destacou, inclusive, que divergências sobre a indicação de Goldfajn provocou a saída do ex-ministro da Fazenda no governo Lula Guido Mantega, que integrava a equipe de transição do novo governo.

“O Guido Mantega, que tentou barrar o Goldfajn, foi ejetado da equipe de transição e acabou renunciando. Goldfajn foi ex-presidente do Banco Central no governo Temer, um defensor do modelo neoliberal, acabou virando o presidente do BID. Sem dúvidas, nesta primeira batalha entre liberais e a esquerda dentro dessa frente ampla, ganharam os liberais”, afirmou.

Goldfajn será o primeiro brasileiro a chefiar a instituição com sede em Washington (EUA). A sua eleição foi facilitada após a Argentina retirar o nome de Cecília Todesca, secretária de Assuntos Internacionais do governo Alberto Fernández, da lista de indicados e anunciar apoio ao brasileiro.

Altman reconheceu as qualidades técnicas de Goldfajn, mas alertou que as suas intenções sempre estiveram bem claras. “O Goldfajn é um quadro muito preparado, cheio de qualidades técnicas, mas é um homem do mercado, do neoliberalismo e por isso ele foi escolhido. Ele nunca enganou ninguém. Ele é um neoliberal muito bem preparado. Uma figura ligada aos grandes bancos”, finalizou.

