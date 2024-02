"Lira se comporta como um primeiro-ministro do Brasil", diz Valter Pomar

Apoie o 247

247 - O historiador e dirigente do Partido dos Trabalhadores (PT) Valter Pomar levantou durante uma entrevista à TV 247 preocupações significativas sobre a atual conjuntura política do Brasil, destacando o avanço de uma agenda parlamentarista por parte da direita e da extrema direita e a necessidade de uma mudança na composição política do Congresso Nacional.

Pomar afirmou que "a direita vem atropelando o regime presidencialista, tentando adotar o parlamentarismo". Ele argumentou que, apesar de terem perdido as eleições presidenciais, as forças de direita estão tentando manter o poder através de meios que minam a autoridade do Executivo em favor do Legislativo.

Ao discutir as tentativas anteriores de implementar o parlamentarismo, o historiador contextualizou a persistência dessa agenda ao longo dos anos. Ele ressaltou que a direita tem buscado essa mudança desde a Constituição de 1988, passando pelo plebiscito de 1993, e mais recentemente intensificando seus esforços, como evidenciado pela interferência do Legislativo em questões que tradicionalmente seriam prerrogativas de outros Poderes. >>> SAIBA MAIS: Após ameaças de Arthur Lira, Haddad afirma que "vai dar tudo certo"

O historiador também criticou o comportamento do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmando que ele "se comporta como se fosse primeiro-ministro", inclusive tentando demitir um ministro do governo. Além disso, apontou o uso de verbas públicas para fortalecer aliados políticos, minando políticas públicas e democráticas.

Para o historiador, é necessário eleger uma maioria de esquerda, ou pelo menos uma maioria de centro-esquerda, para superar os obstáculos atuais. Ele argumentou que o Congresso brasileiro, com sua atual maioria de direita, é um entrave para políticas democráticas e populares.

