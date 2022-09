Livro reúne cartas com inquietações e expectativas de um mundo pós-pandêmico

Apoie o 247

247 - O jornalista Jamil Chade e a escritora Juliana Monteiro foram os entrevistados do programa Literatura & Pensamento Crítico, da TV 247, nesta semana. Ambos falaram sobre o livro Ao Brasil, com amor (Autêntica), que será lançado na próxima semana nas cidades de São Paulo e Brasília.

A publicação traz uma reunião de cartas que foram trocadas entre Chade, que vive em Genebra, e Monteiro, moradora de Roma. Nas correspondências, os autores relatam fatos cotidianos, histórias e impressões de um período que começa no verão pós vacina europeu e se encerra às vésperas das eleições brasileiras de 2022.

São cartas que refletem inquietações, expectativas e incertezas em um momento histórico de transição, no qual as sociedades ainda elaboram o trauma da pandemia, mas parecem tentadas a reproduzir ou sofisticar os mesmos mecanismos que promovem a desigualdade entre as pessoas, os povos e as nações.

Durante a conversa ao 247, que foi conduzida por Cesar Calejon, diversos temas correlatos à pandemia e ao atual estado de calamidade para o qual o bolsonarismo conduziu o Brasil foram explorados, sobretudo, considerando a misoginia do atual presidente e os reiterados ataques que são feitos por ele contra as brasileiras.

“As mulheres, no Brasil, são ameaçadas vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana. Somos ameaçadas quando estamos em um hospital em coma e até mortas em uma sepultura. Temos casos de mulheres mortas que foram desenterradas e violentadas”, afirma Monteiro.

“Nessa segunda-feira, dia 12 de setembro, estaremos eu, a Juliana, o Vladimir Safatle, o Drauzio Varella e a Sônia Guajajara na livraria da Travessa, a partir de 19h, no shopping Iguatemi, em São Paulo, para lançarmos o livro. Queremos transformar esse evento em um ato de declaração de amor ao Brasil. Contamos com a presença de todas e todos que puderem comparecer”, conclui Chade.

