Lucélia Santos: “temos que criar um parlamento diferente para trabalhar com Lula”

247 - No ano em que completa 50 anos de sua carreira, Lucélia Santos, uma das atrizes mais celebradas da dramaturgia nacional, segue com força total elaborando novos projetos e pleiteando um cargo na política institucional pela primeira vez.

Em entrevista ao programa Literatura & Pensamento Crítico desta semana, a atriz falou sobre o seu novo livro, Coragem para Lutar, que foi lançado em maio, destacou a peça Vozes da Floresta, que está em cartaz no SESC e se dá a partir da trajetória do líder ambientalista Chico Mendes, e abordou questões relacionadas à política institucional brasileira, considerando o cargo de deputada federal para o qual está candidata nas eleições deste ano.

“O Lula deve ser eleito imediatamente, ainda no primeiro turno, no dia 2 de outubro, e com força total. Contudo, temos o anseio de criar um parlamento diferente para trabalhar com o Lula para o Brasil. Ele vai precisar muito de um bom parlamento progressista”, ressalta a atriz.

Ainda de acordo com ela, a atual composição do parlamento brasileiro não reflete a diversidade e a riqueza cultural da população nacional.

“A cara do nosso parlamento tem que mudar. Eu tenho defendido isso na minha campanha. A gente luta por paridade de gênero, ou seja, o parlamento deve ter, no mínimo, 50% de mulheres, além de negros e indígenas. Eu quero ver muito cocar e maracá e muito povo preto nesse parlamento brasileiro, porque esse Congresso conservador, reacionário, da bancada do boi, da bala e evangélicos tem que ser mudado. Eu quero ver uma bancada trans (...) e as mulheres à frente da política brasileira”, conclui.

