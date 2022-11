Luiz Carlos Villalta: “nós não enterramos o fascismo, teremos novos rounds”

Apoie o 247

247 - O fascismo não foi enterrado, a eleição de 2022 foi apenas o ‘primeiro round’, analisa o professor do Departamento de História da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) Luiz Carlos Villalta.

Em entrevista ao Boa Noite 247, ele disse sentir um misto de “alívio, preocupação e perplexidade” após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro. “Nós não enterramos o fascismo. A gente venceu o primeiro round, mas teremos muitos pela frente”, afirmou.

Para o professor, “quem começou a revolver esse lodo [do fascismo] foi José Serra” na campanha de 2010 à presidência. “Ele apelou o fundamentalismo religioso, as fake news (lembre-se do episódio da bolinha de papel) e usou a questão do aborto, depois foi desmascarado”, lembra.

“O PSDB tem contas a pagar”, ressalta, recordando ainda de Aécio Neves, que pediu recontagem de votos na disputa contra Dilma Rousseff em 2014. Villalta observa, no entanto, que “Serra tem perfil completamente diferente de Geraldo Alckmin”, que deixou o PSDB e está no PSB na vice de Lula.

Na opinião de Villalta, “duas pessoas foram decisivas para o resultado dessa eleição”. Uma delas é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes. “Fosse [o ministro Luiz] Fux o presidente do Tribunal, o resultado seria outro. Foi correto e corajoso”, crava.

“A outra pessoa foi o André Janones”, completa, em referência ao deputado federal eleito pelo Avante de MG e que se tornou o personagem do PT a fazer grande agito nas redes sociais.

