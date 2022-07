Luiza Nagib Eluf: “o Brasil é um país doente, que não suporta a mulher como indivíduo sujeito de direitos”

Apoie o 247

247 - A advogada Luiza Nagib Eluf, ex-promotora e ex-procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, afirmou, em entrevista à TV 247, que o Brasil nega os direitos humanos às mulheres e que, definitivamente, as mulheres não alcançaram a igualdade em relação aos homens no país.

Não por acaso, disse a advogada, o Brasil é um dos líderes mundiais em casos de estupro, junto com Estados Unidos e Índia. “O Brasil é o país campeão mundial de estupros. Até quando vamos conviver com esse atraso?”.

Segundo ela, o país exibe os sintomas de uma “doença” grave, pois “não quer suportar a mulher como um indivíduo sujeito de direitos”.

“Então não se pode dizer que a mulher é igual ao homem no Brasil que tem uma quantidade infinita de homens que são contra esse conceito. Infelizmente, muitos desses homens estão no poder. O Brasil tem que se olhar no espelho”, criticou.

À luz das denúncias de assédio sexual contra o ex-presidente da Caixa Econômica Federal Pedro Guimarães, que levaram à sua exoneração, Eluf, que chefiou a Secretaria Nacional dos Direitos da Cidadania do Ministério da Justiça do governo Fernando Henrique Cardoso, cobrou uma punição severa se a culpabilidade for comprovada.

“Esse escândalo do Pedro Guimarães, que ainda não foi julgado, mas está sendo apurado pela Procuradoria da República, tem que ser punido, se comprovada a culpabilidade. Isso é muito importante, porque o Brasil é o reino do perdão”, disse.

