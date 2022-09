"Lula agiu bem ao abrir a campanha pelo voto útil", diz Fernando Horta

Apoie o 247

ICL

247 – O historiador Fernando Horta afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a derrota iminente de Jair Bolsonaro deve acelerar a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória no primeiro turno. "A Bolsonaro só restou o golpe de estado. E o que ele está discutindo é a sua liberdade e dos filhos", diz ele. "Por isso mesmo, Lula fez muito bem em iniciar a campanha pelo voto útil. Fechar o caixão de Bolsonaro no 2 de outubro é essencial para o Brasil", complementa.

Horta afirma que a maior parte dos votos necessários para vencer em primeiro turno pode vir do eleitorado de Ciro Gomes. ""Precisamos parar de dialogar com Ciro e falar com seus eleitores", diz Horta, lembrando que o candidato pedetista passou de todos os limites na sua mais recente entrevista à Jovem Pan. "Estamos a quatro semanas de resolver o problema do Brasil e todo esforço da militância é necessário".

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.