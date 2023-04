"Lula colocou um alvo vermelho nas suas costas ao falar em desdolarização na China", diz Pepe Escobar

Apoie o 247

247 – Na última quinta-feira, 20, o correspondente internacional Pepe Escobar concedeu uma entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, na qual abordou a recente viagem do ex-presidente Lula à China e suas implicações geopolíticas. De acordo com Escobar, a repercussão da visita de Lula à China foi "espetacular", com a interpretação de que o ex-presidente havia "saído da jaula". No entanto, o correspondente internacional alertou que a declaração sobre a desdolarização pode ter sido um erro estratégico por ter sido pronunciada na China, que é a verdadeira ameaça existencial aos Estados Unidos.

"Lula colocou um alvo vermelho nas suas costas ao falar em desdolarização, o que incomoda mais o Império do que o plano de paz para a Ucrânia", disse ele. O correspondente internacional acredita que o momento decisivo da decadência imperial será o fim do petrodólar, que trará mudanças significativas na ordem geopolítica mundial.

Pepe Escobar também comentou sobre a visita do chanceler Sergey Lavrov ao presidente Lula, destacando que foi extremamente importante. "Os russos sabem que a margem de manobra do governo Lula é muito estreita e, por isso, foi necessário explicar ao ex-presidente o significado da operação militar especial", afirmou.

Para Escobar, o velho Grande Jogo da geopolítica mundial era "quem controla a Eurásia controla o mundo", mas agora é a organização do mundo multipolar. Ele alerta que o Brasil deve entrar em alerta vermelho contra eventuais golpes, pois os Estados Unidos farão de tudo para manter a hegemonia na região.

