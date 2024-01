"Lula conseguiu unidade institucional pela punição aos golpistas", afirma Fernando Horta

Apoie o 247

247 – Após o evento "Democracia Inabalada" ocorrido em 8 de janeiro de 2024, promovido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o historiador Fernando Horta concedeu uma entrevista à TV 247, refletindo sobre as declarações do líder político durante o evento. Horta destacou a habilidade de Lula em consolidar uma unidade institucional contra a anistia dos envolvidos na tentativa de golpe ocorrida no mesmo dia do ano anterior. O historiador salientou a importância de não permitir a impunidade para aqueles que atentaram contra os princípios democráticos, considerando que o perdão poderia servir como estímulo para futuros atos terroristas.

Lula, durante o evento, saudou a união dos brasileiros contra o fascismo e reiterou os acontecimentos marcantes de um ano atrás, quando a tentativa de golpe ameaçou a democracia brasileira. O presidente enfatizou que, se bem-sucedido, o golpe teria não apenas causado danos materiais, mas também minado a vontade soberana do povo expressa nas urnas. Ele ressaltou a necessidade de responsabilizar exemplarmente os envolvidos na tentativa de golpe e a constante construção e cuidado diário exigidos pela democracia.

No decorrer da entrevista, Horta também expressou preocupação com as ausências notáveis de governadores, do presidente da Câmara e de três ministros do STF no evento. O historiador manifestou inquietação sobre a atual fragilidade da democracia no Brasil, enquanto a sociedade civil parece mostrar-se inerte diante dos desafios. Além disso, ele expressou incerteza quanto à possibilidade de anistia aos militares golpistas, referindo-se às declarações do ministro José Múcio. "A democracia segue em frangalhos no Brasil e a sociedade civil está parada", disse ele. "Não tenho certeza de que não haverá anistia aos militares golpistas. Basta ver as declarações desastrosas do ministro José Múcio", acrescentou. Assista:

