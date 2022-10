"Lula deve disputar o voto do eleitor da periferia", diz Rui Costa Pimenta

Presidente do PCO defende iniciativas como a campanha recentemente feita no Morro do Alemão edit

247 – O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, elogiou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, os ajustes recentes feitos na campanha do ex-presidente Lula, que passou a buscar o contato mais direto com os eleitores de baixa renda."É importante disputar o voto do trabalhador na periferia. Os militantes do PT e dos sindicatos deveriam estar na linha de frente. Lula deve virar o voto dos pobres e é preciso ir para o corpo a corpo com o eleitor", disse ele.

A despeito das mudanças, ele afirmou que a eleição está indefinida e disse que não faria nenhum prognóstico. "Não é pessimismo. O otimismo pode até causar abstenção", apontou. Rui disse ainda que discutir a moral não é uma boa pauta para a esquerda. "Lula tem que falar das questões materiais", indicou. "Lula deve governar apoiado no povo. A esquerda vai depender da mobilização popular, em qualquer cenário", acrescentou.

