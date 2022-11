"Lula deve governar em paz e não é hora de brigar com Edir Macedo", diz Leonardo Stoppa

Apoie o 247

247 – O jornalista Leonardo Stoppa afirmou, no programa Leo ao Quadrado, em parceria com o jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que as reações à vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva partem de setores que desejam a moeda brasileira desvalorizada. "A vitória de Lula é boa para a maioria da sociedade, mas prejudica alguns agroexportadores, que querem o dólar alto", diz ele. "O agro não pode lucrar às custas do resto da sociedade", acrescenta.

Stoppa também disse que a comunicação é o motor do desenvolvimento e afirmou que o "bispo" Edir Macedo deu um passo positivo para a pacificação social, ao propor uma reconciliação com Lula, que foi rechaçada pela presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. "O ato dele foi gigante. Fiquei decepcionado com a Gleisi. Ele tem poder de influência. Edir Macedo tem uma bomba nuclear nas mãos e pode prejudicar muito o PT", afirmou. "Tenho certeza de que a guerra híbrida ainda está rolando e não podemos dar bobeira", pontuou.

