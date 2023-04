"Lula deve promover uma desbolsonarização radical da máquina pública", diz Breno Altman

Apoie o 247

247 - Em entrevista à TV 247, o jornalista Breno Altman comentou as recentes polêmicas do governo Lula (PT) relacionadas à indicação ou manutenção de quadros bolsonaristas e antipetistas em funções estratégicas da administração pública federal.

Para Altman, os dois casos de maior destaque são a possível indicação da advogada Marilda Ribeiro no Ministério da Justiça , e o outro, “mais grave ainda”, é a manutenção, como coordenador do Ensino Médio no Ministério da Educação da mesma pessoa que foi coordenadora do EM no governo Jair Bolsonaro (PL), Fernando Whirtmann Ferreira.

“Não tenho dúvidas de que deve haver uma ‘desbolsonarização’ acelerada, não apenas radical. Quando as pessoas ocupam funções públicas, elas exercem cotas de poder, não se trata [somente] de um emprego. As pessoas no sistema estatal têm sob sua responsabilidade tarefas, missões, programas, e evidentemente você não pode deixar a cargo dessas tarefas inimigos do projeto que o povo elegeu nas urnas. Acho que o governo já fez alguma limpeza de área, mas em certos setores ou isso está muito lento ou se estão preservando quadros que foram nomeados durante o governo Bolsonaro”, afirmou o jornalista.

Altman explicou que considera mais grave a manutenção de Fernando Whirtmann Ferreira na coordenação do Ensino Médio no MEC porque vê nesse gesto uma provocação do ministro Camilo Santana: “o tema sobre revogação ou não da reforma do EM é um tema de tensão entre movimentos da área da Educação e o ministro. Não é um bom gesto de um ministro que efetivamente quer um diálogo com os setores da Educação, sindicatos dos professores, entidades estudantis… Tem um quê de provocação isso aí”.

