Lula diz que, se eleito, vai aumentar salário mínimo 'aumentando' e economista reforça: está certo

247 - Em entrevista ao Programa do Ratinho, o candidato Lula (PT) foi questionado sobre como vai aumentar o salário mínimo se for eleito presidente da República. “Aumentando", respondeu Lula, lembrando que, quando ele era presidente, a valorização acima da inflação virou lei.

“Você repunha aquilo que era a inflação, e você dava o aumento de salário de acordo com o crescimento do PIB. Olha, se o PIB crescer 5%, você dá inflação e mais 5%. Se o PIB não crescer nada, você dá a inflação e não dá nada. Foi assim que nós fizemos durante o nosso governo e, por isso, o salário mínimo aumentou 77%”, destacou.

A resposta viralizou nas redes pela forma direta e objetiva de Lula tratou a questão. A supervisora técnica regional do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) na Bahia, Ana Georgina Dias, destacou em entrevista ao programa Giro das Onze, que “Lula está certo” e disse que sua resposta direta parece simplista, mas reforça a importância da valorização do salário mínimo.

“Aumenta com critérios e acaba tendo um efeito muito importante na economia”, afirmou a economista.

Ela destacou que “as pessoas veem o salário mínimo como um gasto para o governo, sobretudo para a previdência”, já que 67% dos aposentados e pensionistas do INSS são remunerados na faixa de um salário mínimo. “No governo federal e estaduais, o peso do salário mínimo é menor. No entanto, nos municípios o peso é maior, sobretudo nos municípios maiores diversos trabalhadores são remunerados por esse salário”, explicou.

No entanto, Ana Georgina frisou que quando aumenta o salário mínimo também aumenta a arrecadação porque normalmente injeta recursos na economia levando a ter um desempenho maior.

“Então, no final das contas é um gasto que tem um efeito multiplicador muito importante”, apontou.

