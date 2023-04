"Lula é a pessoa mais à esquerda em seu governo – e isso não é bom", diz Valter Pomar

Apoie o 247

ICL

247 – Na última terça-feira, dia 18 de abril, o professor de economia política internacional no Bacharelado de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Valter Pomar, estreou seu programa semanal "Contramola", em parceria com Dafne Ashton, na TV 247. Na entrevista, ele abordou diversos temas relevantes para a conjuntura política atual do país.

Pomar iniciou a conversa falando sobre a posição do ex-presidente Lula dentro do seu governo. Segundo o professor, Lula é a pessoa mais à esquerda da sua administração, mas isso não é necessariamente positivo, já que ele tem que enfrentar uma oposição fascista e outra neoliberal.

Em relação à comunicação do governo, Pomar ressaltou que Lula precisa ter os meios necessários para mobilizar a população. Para ele, a comunicação é uma ferramenta fundamental para que o governo consiga implementar suas políticas e atingir seus objetivos. Nesse sentido, Pomar defende o desenvolvimento da EBC como uma emissora pública de televisão, nos moldes da BBC ou da Telesur.

Outro tema abordado foi o novo arcabouço fiscal, que aponta para a redução do tamanho do Estado na economia. Para o professor, é preciso tomar cuidado com essa medida, pois a diminuição da presença do Estado pode resultar em uma menor capacidade do governo de implementar políticas públicas e garantir a proteção social da população. Além disso, ele criticou a falta de previsão de impostos para grandes fortunas, defendendo a cobrança de impostos dos super ricos como forma de impulsionar o crescimento econômico do país e reduzir a desigualdade social.

A entrevista com o professor Valter Pomar trouxe à tona importantes reflexões sobre a atual situação política e econômica do Brasil. Seu programa, em parceria com Dafne Ashton, promete ser um espaço de debate e análise crítica da conjuntura nacional, sempre às terças-feiras, às 13 horas, na TV 247.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.