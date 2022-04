"Lula é moderado e parte do mercado o vê como melhor alternativa", diz Paulo Nogueira Batista Júnior

Apoie o 247

ICL

247 – O economista Paulo Nogueira Batista Júnior avaliou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que boa parte do chamado "mercado" já prefere o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Jair Bolsonaro. "Lula é um moderado e parte considerável do mercado já o vê como melhor alternativa. Bolsonaro é um extremista", diz ele.

Paulo Nogueira também fez uma previsão muito otimista para um eventual terceiro governo Lula. "A rapidez da recuperação brasileira com Lula vai surpreender", diz ele. Na sua avaliação, a economia está muito deprimida e há um espaço para reindustrializar países com mercados internos relevantes, como é o caso do Brasil, que podem se beneficiar do atual processo de desglobalização.

Na entrevista, ele também afirmou que há uma contradição entre neoliberalismo e democracia e disse que a mídia brasileira ainda não se atualizou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE