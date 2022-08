"Lula está muito acima da velha imprensa brasileira", diz Joaquim de Carvalho

Jornalista avaliou desempenho da Globo na condução da entrevista com o ex-presidente petista: "é uma imprensa medíocre, que não está à altura do Brasil" edit

247 - Durante participação na TV 247 neste sábado (27), o jornalista Joaquim de Carvalho analisou a sabatina do ex-presidente Lula (PT) no Jornal Nacional e afirmou que a forma com a qual a entrevista foi conduzida permitiu diagnosticar o tamanho do líder petista frente ao maior veículo de comunicação do Brasil.

"Nós vimos aquilo que o Jornal Nacional é, o que a Globo é, e o que o Lula é. O confronto entre os dois mostrou que o Lula é muito maior. Ele está muito acima do que seria a velha imprensa brasileira. É verdade, me desculpem, eu trabalhei no Jornal Nacional, fiz reportagens para o Jornal Nacional, eu era do time do Jornal Nacional, mas me perdoem, nós sabemos que essa mediocridade não está à altura de um Brasil em transformação, um Brasil que está se colocando como 'player' mundial, um protagonista da geopolítica", avaliou Joaquim.

O jornalista ponderou que a emissora deveria ter escalado entrevistadores que estivessem mais aptos a conversar com o ex-presidente: "Eu vejo que o Lula mostrou o tamanho dele e o tamanho da Globo. Não que ele quisesse derrubar a Globo, ela apenas se mostrou o que ela é. Perguntas que não eram inteligentes, que eram preconceituosas, como a do MST. Não dá, tinham que colocar alguém mais experiente para entrevistar um estadista como o Lula . Ou, aquele que estava no ponto eletrônico, o Ali Kamel (diretor de jornalismo da Globo), deveria ser mais preparado, mas na verdade não é."

