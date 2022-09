Lula está unindo a nação para o seu resgate, diz Paulo Moreira Leite

Apoie o 247

247 - Em sua participação no Bom Dia 247 desta terça-feira (27), o jornalista Paulo Moreira Leite (PML) disse que os encontros do ex-presidente Lula (PT) com influenciadores digitais no domingo (25) e nesta terça com os atletas brasileiros e esportistas são uma espécie de união da nação para o seu resgate.

“Ele [Lula] está forjando um ambiente de união nacional que deve culminar na votação de domingo [2 de outubro - dia da eleição]. Tudo indica que a chance dele vencer e do país resgatar a democracia neste domingo cresce dia após dia”, pontua.

De acordo com PML, Lula está reunindo as comunidades que influenciam e são ouvidas pelos brasileiros em uma reta final para uma virada histórica. O jornalista citou dados de pesquisas que apontam Lula, vencendo, até é um cenário de 1º turno.

“São chances reais de ganhar no primeiro turno. Mas o voto é na urna e não na pesquisa. Bolsonaro está estagnado há três semanas. O que está havendo é uma união dos brasileiros para se livrar do Bolsonaro”, finaliza PML.

