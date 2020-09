“Lula fala de esperança, Bolsonaro espalha discurso de ódio”, diz Luís Costa Pinto

247 - O jornalista Luís Costa Pinto comparou na TV 247 os discursos do ex-presidente Lula e de Jair Bolsonaro no último sete de setembro e afirmou que as narrativas tornam claro quem poderá conduzir o Brasil após 2022 diante da grave crise econômica em que se contra o País: Lula.

Luís Costa Pinto chamou a atenção para o fato do pronunciamento de Lula ter girado em torno de união, esperança, convergência, tudo o que os brasileiros precisam neste momento, enquanto Bolsonaro nada mais fez do que espalhar ódio mais uma vez. “Quanto mais grave for a crise econômica, e ela é muito grave, quanto mais grave for a crise de desmoralização do Brasil no mundo, e ela é muito grave, a gente vai precisar de uma liderança que está muito além da capacidade do Bolsonaro, porque ele é um incapaz. Não existe outro personagem no Centro, na direita, que projete essa liderança. Quem? Não tem? Então o País vai precisar de um líder que o una e que faça política falando de união, que faça política falando de convergência, que faça política falando de esperança. O que a gente viu nos dois pronunciamentos é muito claro, o Lula fala de esperança, mesmo que pregando o radicalismo na esquerda, mas ele fala de esperança, ele fala de união, e o Bolsonaro, dentro do Palácio da Alvorada, naquela biblioteca que não lhe cabe porque ele não leu nenhum daqueles livros, ele conseguiu grunhir um discurso de ódio, de divisão”.

