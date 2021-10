Lula vai iniciar agenda internacional em países onde a esquerda venceu, anuncia Zé de Abreu

“Já estão organizando uma viagem internacional do Lula que começará pelos países nórdicos, e talvez Alemanha, onde a centro-esquerda tem vencido as eleições”, informou o ator José de Abreu à TV 247 após conversar com a assessoria do ex-presidente edit

247 - O ator José de Abreu anunciou que o ex-presidente Lula (PT) fará uma viagem política internacional. A informação exclusiva foi dada no Boa Noite 247, programa onde o ator passou a ser comentarista semanal, toda sexta-feira. Zé avisou que conversou com a assessoria do ex-presidente petista.

“O Lula vai começar a viajar internacionalmente. Ele passa semana que vem em Brasília, depois ele vai pra Minas [Gerais]. E já estão organizando uma viagem internacional do Lula que começará pelos países nórdicos, e talvez Alemanha, onde a centro-esquerda tem vencido as eleições”, afirmou o ator.

“Uma das coisas que eu tenho certeza que ele vai fazer é tentar trazer os investimentos de volta para o Brasil. O Lula é o único estadista com grandeza para fazer uma coisa dessa. Ele será recebido com facilidade por todos os chefes-de-Estado do mundo”, continuou.

“Esse começo pelos países onde a centro-esquerda está ganhando as eleições é um passo simbólico”, destacou.

Nas redes sociais, ele lembrou novamente da viagem do ex-presidente.

EXCLUSIVO! @LulaOficial começará suas viagens internacionais pelos países onde a centro esquerda venceu as eleições. — José de Abreu (@zehdeabreu) October 2, 2021

