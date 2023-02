"Lula foi pedagogo ao se aproximar de Tarcísio", diz Fernando Horta

Apoie o 247

247 – O historiador Fernando Horta afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que a postura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva diante da tragédia de São Sebastião (SP) foi exemplar do ponto de vista político. "Lula foi pedagogo ao se aproximar do governador Tarcísio de Freitas. Ele foi modelo de comportamento. Ao fortalecer Tarcísio, ele enfraquece Jair Bolsonaro", afirma.

Horta disse ainda que Tarcísio é um camaleão e vai paulatinamente abandonar o bolsonarismo. No entanto, fez um alerta. "A imprensa brasileira vai tentar reabilitar o antipetismo, mas Lula está aproveitando todos os espaços para aumentar seu capital político", afirmou.

Sobre a situação internacional, ele disse que "estamos ouvindo tambores de guerra" e que a "China não pode se dissociar da Rússia". Na sua visão, a viagem de Joe Biden à Ucrânia destrói o plano de paz de Lula e o que deve se buscar é seguir a proposta chinesa. "Um acordo deve deixar Rússia e Ucrânia seguros", aponta.

