'Lula não deixaria o Lira chegar tão longe', diz Eduardo Guimarães sobre pressão pela demissão de Padilha

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), tem feito pressão nos bastidores para que o presidente Lula (PT) demita o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT). Lira ameaça o Palácio do Planalto com obstáculos na agenda governamental na Câmara caso Padilha não seja trocado.

De acordo com o jornalista Eduardo Guimarães, Lula jamais deixaria Lira impor nomes para seu ministério. “O Lula resolveu peitar, manter o Padilha. Eu sempre duvidei que o Lula fosse deixar o Lira chegar tão longe, a ponto de escolher quem vão ser os ministros assim, dessa forma, não no diálogo, mas na imposição”.

A pressão de Lira sobre Padilha se deve, entre outros pontos, pela tentativa dos parlamentares de obter R$ 53 bilhões do Orçamento para emendas, valor considerado “absurdo” por Guimarães. Lula vetou parte desse valor ao sancionar o Orçamento de 2024. “Esse segundo ano dessa legislatura começa de uma forma muito tensa, porque tem a questão do veto do Lula às emendas. A coisa chegou a um ponto completamente absurdo. Nós estamos falando de R$ 53 bilhões. Sabe quantos países permitem que parlamentares manipulem um naco do orçamento tão substantivo? Só o Brasil. Isso é uma loucura. E agora eles querem tirar R$ 5 bilhões do PAC, ou seja, tirar R$ 5 bilhões de investimentos planejados, de investimentos direcionados, para colocar na mão de deputados, que a gente não sabe o que vão fazer com ele”.

Para o jornalista, Lira não poderá manipular Lula como fazia com Jair Bolsonaro (PL). “No governo Bolsonaro ele ditava as regras. Acontece que o Lula tem condição de falar um pouco mais grosso porque a economia está indo muito bem, a aprovação dele é bem melhor que a do Bolsonaro”.

