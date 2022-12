"Lula negocia com Congresso porque governo não se resumirá ao Bolsa Família", diz Leonardo Stoppa

"De que adianta Lula bater de frente com o Congresso em um ponto, conseguir a aversão do Legislativo e rolar uma espécie de chantagem para o resto do governo?", indagou jornalista edit

247 - Em participação na TV 247, o jornalista Leonardo Stoppa comentou a decisão do governo Lula de dar prioridade à PEC da Transição e ceder a algumas pressões do Congresso mesmo podendo conseguir recursos para bancar o aumento do Bolsa Família de outras formas.

Tal alternativa surgiu ao novo governo após uma movimentação do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que decidiu liminarmente que os recursos necessários para manter o programa social Bolsa Família estão de fora do teto de gastos orçamentários .

Stoppa aprovou a estratégia adotada por Lula ao, mesmo assim, priorizar a negociação com o Congresso: "essa decisão do Gilmar Mendes está conectada somente ao auxílio contra a fome, mas e o resto? De que adianta o governo Lula bater de frente com o Congresso Nacional em um ponto e conseguir a aversão desse Congresso de agora pra frente e rolar uma espécie de chantagem para o resto do governo?"

"O certo é isso: querer fazer de uma forma democrática que realmente atenda a todo mundo. Eu volto a dizer: não é o governo Bolsa Família, é o governo Lula. Ele vai precisar desse Congresso para tudo. Então, bater de frente com o Congresso em um ponto e contar vantagem no STF por uma decisão, entre muitas coisas que Lula precisará do Congresso, isso não é vantagem. Seria extremamente infantil, seria uma tentativa do Lula virar Bolsonaro, e isso o Lula não fará de forma alguma", concluiu o jornalista.

