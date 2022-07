"Lula nunca foi hostil aos empresários", diz Paulo Nogueira Batista Júnior

Apoie o 247

247 – O economista Paulo Nogueira Batista Júnior, que foi vice-presidente do banco dos BRICS e representante do Brasil no Fundo Monetário Internacional, afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o futuro governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, caso ele confirme seu favoritismo, será positivo para o empresariado. "Lula nunca foi hostil aos empresários e sempre foi 'frente-amplista'", disse ele. "O problema é que o capital financeiro criou um modelo parasitário e, no mercado, há gente que se cansa da democracia por um só motivo: eles não ganham eleição", acrescenta.

O economista também falou sobre o contexto geopolítico e disse que uma eventual vitória da Rússia na Ucrânia será uma grande derrota dos Estados Unidos. Na entrevista, ele também falou sobre a expansão dos BRICS. "Sou a favor da expansão do banco dos BRICS, mas não necessariamente do grupo político", disse ele. Paulo Nogueira, no entanto, fez um alerta. "Rússia e China podem tentar puxar os BRICS para uma agenda anti-Ocidente. Os BRICS devem ser um bloco econômico, e não uma aliança política, muito menos militar", afirmou.

