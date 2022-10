‘Lula precisa cativar os eleitores sobre o futuro e não sobre o passado’, diz Breno Altman

Apoie o 247

247 - O jornalista Breno Altman, em entrevista à TV 247, avaliou o debate entre o ex-presidente Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) realizado na Band no último domingo (16). Sua avaliação é de que o petista se saiu melhor , mas com uma pequena margem de vantagem sobre Bolsonaro.

Para Altman, “o principal problema foi o Lula ter sido tragado por uma discussão que quase integralmente se voltou para o passado, pelo balanço dos respectivos governos, o dele e o de Bolsonaro”. “Essa discussão sobre o passado tem seu peso, é importante, mas não é a que tem maior serventia para o objetivo eleitoral do Lula nesse momento, para ampliar sua margem de segurança, debater com o eleitor de renda média do Sudeste - que foi a base do voto útil pró-Bolsonaro no primeiro turno e que continua a ser o principal grupo em disputa no segundo turno”.

Segundo o jornalista, Lula precisa conquistar os votos de eleitores que não aprovam seus governos anteriores. Para isso, precisa fazer um novo pacto para o futuro. “Esse grupo precisa ser cativado, e precisa ser cativado sobre o futuro, e não sobre o passado. Este eleitor não é bolsonarista propriamente, ainda que tenha feito voto útil em favor do Bolsonaro, mas tem uma avaliação negativa sobre os governos petistas, e por isso ele é passível de ser atraído pelo Bolsonaro. Para que este eleitor possa ser atraído pelo Lula, o Lula precisa estabelecer um novo compromisso, e é um compromisso programático”.

