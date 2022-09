“Lula tem o mesmo patamar que teria se estivesse concorrendo sozinho”, diz Breno Altman

Segundo análise do jornalista, o amplo espectro de alianças construído por Lula não será suficiente para levá-lo a uma vitória no primeiro turno edit

247 - Em entrevista à TV 247, o jornalista Breno Altman comemorou a posição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança das pesquisas de intenções de voto, mas ponderou ao falar sobre voto útil e vitória em primeiro turno. Para o jornalista, nem mesmo o grande espectro de alianças formado por Lula para a eleição de 2022 consegue dar conta de decidir o pleito no primeiro turno.

“Essa sempre foi a tendência principal, que as eleições fossem para o segundo turno. Embora esse amplo espectro de alianças viesse com a promessa de uma chance de vencer no primeiro turno, não se provou real. O Lula tem exatamente a mesma votação que teria se estivesse concorrendo sozinho”, destacou.

Na última segunda-feira (5), a pesquisa telefônica BTG/FSB mostrou Lula com 42% e Bolsonaro 34% , o que aponta para estabilidade do cenário eleitoral, sob a liderança de Lula (PT).

Segundo Altman, o cenário atual no Brasil não favorece a esperança de uma vitória já em 2 de outubro. “É o seu patamar de primeiro turno desde 2002. O Brasil é um país dividido, a extrema direita tem muito sólido ⅓ dos votos. Existe também um setor intermediário que oscila em torno dos 20%, e o patamar que historicamente ele [Lula] sempre conseguiu bater são esses 45%, nós não conseguimos alterar isso”, finalizou o jornalista.

