"Lula tem seis meses para melhorar a vida do povo", diz Fernando Horta

247 – O historiador Fernando Horta afirmou, em entrevista ao jornalista Leonardo Attuch, editor da TV 247, que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é a "herança maldita do bolsonarismo" e está deliberadamente provocando uma recessão na economia brasileira.

Horta também criticou o perfil do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. "Eu queria na Fazenda um ministro que desse caneladas", afirmou. "Lula tem seis meses para melhorar a vida do povo. Haddad é um ministro que não pode ser demitido e esse é um grande problema que nós temos", disse ele. "A saída é apostar no estado para a retomada do emprego", acrescentou.

Horta afirmou ainda que a viagem do presidente Luiz Inácio Lula aos Estados Unidos foi perfeita e disse que o presidente não pode ficar a descoberto. "Fernando Haddad e José Múcio o deixaram a descoberto", afirmou.

